Çıkma parçalardan kendisine spor araç üretti

Şimdiye kadar birçok buluş ve çalışmasıyla çevresinde tanınan Mustafa Karadağ, tamamını 2. el ve eski malzemelerden oluşturduğu bir araç üretti. İki kişilik araç sanayi içerisinde vatandaşların dikkatini çekerken, Karadağ sipariş teklifleri bile alıyor. Jeneratör motoru ile otomobil şanzımanını bir araya getirerek ürettiği araçla ilgili olarak konuşan Karadağ, imkan verilmesi halinde gerçek otomobil bile üretmeye hazır olduğunu söyledi.

Eskişehir Teksan Sanayi Sitesi’nde bir dükkanı olan Karadağ, boş zamanlarını değerlendirmek adına bir işe girişti. Sonucunda spor bir araç üretmeyi başaran Karadağ, 1 litre yakıt ile 50 ila 60 kilometre arasında yol yapabildiğini anlattı. Karadağ, “Can sıkıntısından böyle bir şey tasarlamak istedim. Bir anda giriştim ve çıktı. Genelde çıkma araç parçalarını kullandım. Borularını da bükerek şeklini verdim. Üzerinde jeneratör motoru var. 6.5 kVA motor, otomobil şanzımanı 5 ileri 1 geri, hidrolik disk fren gibi parçalar kullanıldı. Çıkma parçalar kullandığım için maliyeti bin lira gibi bir rakam oldu. Çevremdekiler aracı yapınca şaşırdılar, 2 kişilik de olunca hoşlarına gitti. ‘Bize de yapar mısın?’ diye öneriler gelmeye başladı. Merak edenler arkama takılıp geliyorlar. Fikir alıyorlar, bize danışıyorlar. Araç 1 litre yakıt ile hemen hemen 50-60 kilometre yapıyor. Destek olunursa gerçek araba bile yaparım” dedi.

“Bunu geliştirebileceğine biz zaten inanıyoruz”

Karadağ’ın arkadaşı Birol Dilber ise, motor ile şanzıman uyumuna herkesin şaşırdığını aktardı. Araba şanzımanı ile jeneratör motorunun bir arada kullandığına dikkat çeken Dilber, “Mustafa bunu kendi imkanlarıyla yaptı. Üzerinde kullanacağı parçaları söylediği zaman herkes olmayacağını söyledi. Ancak şu anda gördüğünüz gibi o arabayı yaptı. Hatta yürüyor. Yakıt konusunda da yaklaşık 1 litre ile 60 kilometreye kadar gidiyor, oldukça ekonomik. Artı arka taraftaki tekerin çekiş sisteminin defransiyel olmadan tek başına ve çift çeker olarak ayırt edebiliyor. Herkesin ‘olmaz’ dediği şeyi yaptı. Akabinde çok fazla söze gerek yok. Kendi imkanlarıyla ve olmayan parçalarla bile bir şeyler ortaya koydu. Bunu geliştirebileceğine biz zaten inanıyoruz. Herkes zaten ilk etapta o motorun o şanzımana olmayacağını söyledi. Birleştirdi ve araç yürüyor. Şu anda Mustafa’nın kapasitesini bildiğim için söylüyorum, elinde imkan olsa bu parçaların hepsini tek tek kendisi yapar, aracını da daha fazla geliştirebilir” diye konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak