Çikolata verilen geyik ailesini de getirdi

Colorado eyaletinde market sahibi Lori Jones, sabah marketi açtıktan sonra bir geyiğin içeri girdiğini gördü. Rafları gezinen geyiğin aç olduğunu tahmin ederek, geyiğe çikolata veren market sahibi, hayvanı daha sonra marketten çıkardı. Kısa bir süre sonra anne geyik başka geyiklerle birlikte dükkana geri geldi. Gelişen olaylar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen market sahibi Lori Jones “Sabah saatlerinde marketi açtım ve kısa süre sonra dükkanda bir geyiğin gezindiğini fark ettim. Önce çok şaşırdım. Sonra geyiğin aç olabileceğini tahmin ettim ve ona çikolata uzattım. Çikolatayı keyifle yiyen geyiği daha sonra dışarı çıkardım fakat yarım saat sonra kapıda geyiği ve diğer aile fertlerini fark ettim” dedi. Geyiklerin kapıda, “Biz de içeri girebilir miyiz?” der gibi beklediğini söyleyen Jones, “Hayır” diyerek onları içeri almadığını belirtti.

Lori Jones sonunda meraklı geyik ailesini marketten uzaklaştırdı fakat çektiği fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.