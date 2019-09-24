Çinli motor üreticisinden Türkiye pazarına sahte ürün uyarısı
İSTANBUL (AA) – Dünyanın en büyük jeneratör motoru üreticilerinden Shangai Diesel Motor, Türkiye pazarındaki sahte motorlar hakkında uyarılarda bulundu.
Shangai Diesel Motor Üst Düzey Yöneticisi Marcus Ding, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeneratör sektöründe dünyanın en büyük motor üreticilerinden biri olduklarını ve birçok ülkeye motor ihraç ettiklerini söyledi.
Türkiye'de satılan bazı jeneratörlerdeki motorların Shangai Diesel logosu taşıdığını fakat bu motorların kendi üretimleri olmadığını belirten Ding, sahte motora sahip jeneratörlerin Türkiye'de birçok sektörde kullanıldığını tespit ettiklerini anlattı.
– "Sahte motor üreticileri Türkiye pazarını hedef alıyor"
Sahte motora sahip jeneratörlerin gerçek ürünlere oranla yarı fiyata satıldığını ve bu jeneratörlerin ihtiyaç duyulan gücü karşılayacak kalitede olmadığını aktaran Ding, Türkiye'deki kurum ve kuruluşların sahte motora sahip jeneratörlere karşı dikkatli olmasını, orijinal ürün temini için kendileriyle ya da yetkili satıcılarla iletişime geçmesi gerektiğini söyledi.
Ding, sahte motor içeren jeneratörlerin insanların güvenliği açısından büyük risk oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Shanghai Diesel gibi Baudouin, Weichai, YC Motor gibi Çinli büyük orijinal motor üreticileri de Türkiye'de satış gerçekleştiriyor. Bu süreç bizim gibi diğer orijinal motor üreticilerini de tehdit ediyor. 2010 yılından beri sahte ürün satıcıları Türkiye'yi pazar olarak hedef aldı ve satışlarını yıldan yıla artırdı. Türkiye'deki müşterilerimizi sahte ürünlerden korumak amacıyla çözümler üretmeye odaklandık.
Shangai Diesel Motor olarak Türkiye'de resmi olarak faaliyet gösteren bir markayız. Sahte ürünler konusunda problem yaşayan Türk müşterilerimiz, motorun seri numarası ve fotoğrafıyla bize e-posta aracılığıyla ulaşabilir. Biz de müşterilerimize bu sayede ürünlerinin gerçek olup olmadığı konusunda net bir bilgi sağlayabiliriz."
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