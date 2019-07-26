Çocuklar için ilk yardım eğitimi
KARAMAN (AA) – Karaman'da faaliyet gösteren İlk ve Acil Yardım Derneği (İLKAYDER) yeni yüzme öğrenen çocuklara yönelik suda boğulma vakalarına karşı ilk yardım eğitimi düzenledi.
İLKAYDER derneği yönetim kurulu üyeleri suda boğulma vakalarına dikkat çekmek için kentte eğitim seminerleri düzenliyor.
İLKAYDER Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paramedik Serkan Uysal, Karaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme havuzunda düzenlenen etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada hava sıcaklıklarını artmasıyla birlikte ülke genelinde boğulma vakalarının arttığını söyledi.
Vatandaşların serinlemek amacı ile sulama kanallarına, göletlere, barajlara ve kaynağını bilmedikleri sulara girdikleni ifade eden Uysal, şunları kaydetti:
"Kaynağı bilinmeyen ve güvenli olmayan alanlarda bizler çok fazla boğulma vakaları ile karşı karşıya geliyoruz. Boğulan birisini gördüğümüz zaman ilk yardımcı olarak ilk başta etrafımızı analiz etmeliyiz. Kullanabileceğimiz bir malzeme varsa can yeleği, kurtarma simidi, halat, muhakkak bunları kullanmalıyız. İlk yardımcı eğer yüzme bilmiyorsa ikinci bir boğulma vakası yaşatmamak için kesinlikle suya girmemelidir. Eğer iyi bir yüzücü ise kesinlikle boğulan kişiye arkadan müdahale etmelidir. Boğulan kişi panik yaparak boğulma korkusu ile beraber, önünden yaklaştığımız zaman kurtarıcıyı da boğabilir. Bu ihtimal çok yüksektir."
Uysal daha sonra uygulamalı olarak maket insan üzerinde boğulan kişiye yapılacak olan ilk yardım uygulamalarını anlattı.
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