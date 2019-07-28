Çocuklar ve aileleri camide buluştu
SİVAS (AA) – Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan "Cami, Çocuk ve Aile Buluşması" etkinliği kapsamında Sivas merkez Kur'an kursularında eğitim gören çocuklar, aileleri ve hocalarıyla camide buluştu.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, çocuklar ilahiler ve şiirler okudu.
Programın açılışında konuşan Müftü Vekili Halil Taşpınar, "Yazın tatillerinden feragat ederek Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenmek için camilere koşan çocuklarımız ve aileleriyle bir araya gelerek onları tebrik etmek istedik. Camiler çocukların sesleriyle daha da güzelleşiyor." ifadelerini kullandı.
Yaz Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığının en çok önem verdiği faaliyetlerinden biri olduğunu hatırlatan Taşpınar, "Kurslarımızda Kur'an öğretiminin yanı sıra ilmihal bilgileri, peygamberimizin hayatının anlatıldığı siyer ile ahlak dersleri de verilmektedir. Yüce kitabımız Kur’an her zaman hayatımızın merkezinde yer almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Programın sonunda Müftü Yardımcısı Harun Özkan dua etti, öğrencilere çeşitli ikramlar verildi.
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