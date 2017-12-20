Çocuklarda orta kulakta sıvı birikmesi rahatsızlığına dikkat

Dr. Nurdoğan Ata, kış aylarında çocuklarda görülen efüzyonlu otitis media olarak bilinen orta kulakta sıvı birikmesi rahatsızlığına dikkat çekti.

Konya Medicana Hastanesi Dr. Nurdoğan Ata, kış aylarında çocuklarda görülen efüzyonlu otitis media olarak bilinen orta kulakta sıvı birikmesinin çocuklarda kulak ağrısı ve ateş olmadan duyma azlığına neden olduğunu ifade etti. Tipik orta kulak enfeksiyonunda kulak zarında kızarıklık, ağrı, ateş gibi iltihap belirtileri olduğunu hatırlatan Dr. Nurdoğan Ata, “Orta kulakta sıvı birikmesinde çoğunlukla tek bulgu işitme azlığı olmaktadır. Beş yaşına kadar çocukların yarıdan fazlası bir kez orta kulakta sıvı birikimine maruz kalmaktadır. Kış aylarında artan üst solunum yolu hastalıklarına bağlı hem orta kulak enfeksiyonları hem de orta kulakta sıvı birikimi arttır” diye konuştu.

Orta kulakta neden sıvı birikir

Orta kulakta sıvı birikme nedenleri hakkında da bilgi veren Dr. Ata, “Orta kulakta biriken sıvı duş alırken veya yüzerken kulağakaçan sıvı değildir. Bu sıvı zarın arkasında orta kulak boşluğunda birikmektedir. Orta kulak boşluğu ile genzi birbirine bağlayan östaki borusu kulak içi basıncı dengelemeye yardımcı olmaktadır. Burnu ve genzi etkileyen hastalıklara bağlı östaki borusu ağzı ödem yapar ise orta kulakta oluşan sıvı boşalamaz ve orta kulakta birikir. Kış aylarında sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklar, yarık damaklı çocuklar, burun alerjisi olan çocuklar ve özellikle geniz eti olan çocuklarda genizde tıkanıklığa bağlı östaki borusu etkilenebilmekte ve buna ikincil olarak orta kulakta sıvı birikmektedir. Tipik enfeksiyona bağlı orta kulak enfeksiyonu gerilerken de geçici olarak orta kulakta sıvı izlenebilmektedir” dedi.

Orta kulakta sıvı birikme belirtileri

Hastalığın tek belirtisinin işitme azlığı olabileceğini kaydeden Ata, “Küçük çocuklarda sesten irkilme, ses duyunca duraklama, sese yanıt olarak göz kırpma ve sesin geldiği yöne bakma gibi duyma yanıtları azalmışsa aile işitme azlığından şüphelenmelidir. Daha büyük çocuklarda televizyonun sesini çok açma, televizyonu yakından izleme, düşük sese yanıt vermeme, okul başarısında düşme ve yan odadan seslenince cevap vermeme işitme azlığının belirtisi olabilir” şeklinde konuştu.

Hastalığın seyri ve tedavisi

Orta kulakta sıvı birikiminin genellikle kendiliğinden iyileşebileceğini vurgulayan Dr. Ata, “Geniz eti olan, burun alerjisi olan ve yarık damağı olan hastalarda hastalık kendiliğinden iyileşemeyebilir. Tedavi edilmeyen hastalarda, işitme azlığı, konuşma geriliği ve kulak zarında çökme gelişebilir. Tedavi de öncelikle ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçla iyileşmeyen hastalarda küçük cerrahi işlemlerle kulak zarına tüp takılmaktadır. Tüp takılması ile genellikle işitme anında düzelmektedir. Hastanın geniz eti de varsa aynı seansta alınması önerilir. Takılan tüp geçicidir ve dışarıdan görülmez. Tüpler genellikle 6 ay ile 1 yıl içinde kendiliğinden düşmektedir. Çoğunlukla aileler tüpün düştüğünü fark etmezler” ifadelerini kullandı.