Çorlu, CHP Suşehri İlçe Başkanlığına yeniden seçildi
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Suşehri İlçe Başkanlığına Hüseyin Çorlu yeniden seçildi.
Parti binasında gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun yaptığı konuşmada, tek listeyle gidilen genel kurulda yeniden başkanlığa aday olan Hüseyin Çorlu’ya başarı diledi.
CHP ilçe kongresinde 57 delegenin oyunu alarak güven tazeleyen Çorlu, birlik ve beraberliğe ihtiyacın daha fazla olduğu bu süreçte, el birliği içerisinde parti için gerekli çalışmalara hız vereceklerini söyledi.
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