Çorumda rakım farkı

Geçen yıllarda dünyanın merkezi tartışmalarıyla gündeme gelen Çorum, bu kez de rakım farkıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Çorum’un rakımıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan üç ayrı fotoğraf ilgi odağı oldu. Farklı tarihlerde çekildiği anlaşılan fotoğrafların ilkinde Çorum’un rakımı 770 metre, ikincisinde 801 metre, son fotoğrafta ise 820 metre olarak görülüyor.