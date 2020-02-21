CÜ Rektörü Yıldız, patent alan akademisyenlerle buluştu
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, patent kataloğunda yer alan akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programa, Rektör Yıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Taşkın, Prof. Dr. Ahmet Alim, CÜ Patent Komisyonu üyeleri ile patent alan akademisyenler katıldı.
Üniversitede son yıllarda güzel çalışmaların olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:
"Üniversitemizde 2016 yılına kadar toplam 3 patent başvurusu olurken, son üç yılda bu sayı dokuz oldu. Elbette üniversitemiz adına güzel şeyler. Biz göreve geldiğimizde Cumhuriyet Teknokent'te bir arkadaşımız ve bir de hizmetli görev yapıyordu. Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Mercan ve Doç. Dr. Uğur Tutar diğer arkadaşlarla beraber ayağa kaldırdılar. Bunun neticesinde 2018 yılında Cumhuriyet Teknokent Ekibi 'En İyi Gelişme Gösteren TGB' kategorisinde 2'nci oldu."
Konuşmaların ardından Yıldız, patent sahibi akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.
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