Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, halı fabrikasında incelemelerde bulundu
ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt'ta faaliyette bulunan bir halı firmasının üretim tesisinde incelemelerde bulundu.
Samur Halıları Fabrikası'nı ziyaret Demirbaş, Genel Müdür Osman Derya Şensöz, Fabrika Müdürü Önal Düzgün ve fabrika çalışanlarınca karşılandı.
İlk olarak fabrikada çalışanlarla bir araya gelen Demirbaş, daha sonra halı üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
Fabrikanın Çubuk için önemine işaret eden Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:
"Burası halı fabrikasının çok ötesinde bizim için ilçemizde yıllardır hizmet eden ve binlerce vatandaşımıza iş kapısı olmuş bir tesis. Halen çalışanlarının yüzde 80'i ilçe halkımızdan oluşuyor. Aynı zamanda ülkemizin ekonomik getirisi ve kullandığı teknolojiyle övünülecek bir sanayi tesisidir. Ürettiği ürünlerin büyük bir kısmını ihraç ediyor. Aynı zamanda ilçemizdeki nakliye sektörüne de büyük katkı veriyor. Bu nedenle sık sık ziyaret ettiğimiz fabrikalarımızdan bir tanesidir."
Samur Halı Fabrikası Genel Müdürü Osman Derya Şensöz de ziyaretten dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.
Başkan Demirbaş'a ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve belediye meclis üyesi Ali Çankaya da eşlik etti.
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