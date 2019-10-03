Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan değerlendirme toplantısı
ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları değerlendirdi.
Demirbaş, Yeşil Çubuk Parkı’nda bulunan bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelerek, göreve geldiği günden bu yana geçen 6 ayını değerlendirdi.
İlçedeki en önemli sorunların başında işsizlik geldiğini aktaran Demirbaş, göreve geldiği günden bu yana istihdama yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerinin altını çizden Demirbaş,
Demirbaş, göreve geldiğinde ilk olarak belediyenin tüm harcamalarının ilçedeki esnaftan yapılaması talimatını verdiğini hatırlattı.
İlçedeki istihdam sorunu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Demirbaş, bu girişimlerinin meyvesini vermeye başladığını söyledi.
Yaklaşık 2 yıl içerisinde ilçede büyük oranda istihdam sağlayacak yatırımların hizmete gireceğini bildiren Demirbaş, şöyle konuştu:
"Otomotiv devlerinden birinin ilçemizde yapmak istediği yatırım için ilgili kurumlardan alması gereken izinler tamamlandı. İnşallah üretim, Ar-Ge ve test amaçlı bir endüstriyel sanayi ilçemize yapılacak. Bu firmanın ilçemize yatırırım yapacağını duyan birçok yedek parça üretim firması da ilçemizdeki Yazır Sanayi Bölgesi'nden yerlerini alarak inşaat çalışmaları için girişimlerde buldu. Buralarda binlerce gencimize iş imkanı sağlanacak. İnşallah ilçemiz tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve eğitim kenti olacak."
Demirbaş, ilk altı ayda 6 milyon lira borç ödediğinin altını çizerek, bu süre zarfında 2 büyük etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Belediye hizmet binası inşaatına devam ettiklerini aktaran Demirbaş, "Yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya yapılan bu yatırım için ödeme yaptık. İnşallah bunu tamamlayarak ilçe halkımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.
Demirbaş, yarı olimpik yüzme havuzu ve millet bahçesi yapılması için çalışmaların sürdüğünü aktararak, Melikşah Mahallesi'nde bulunan termal suyun değerlendirilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne önerge verdiklerini sözlerine ekledi.
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