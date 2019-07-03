Çubuk Belediyesinde “Ak Masa” yenilendi
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Ak Masa" yenilendi.
Çubuk'ta yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve sorunlarını en kısa sürede çözme hedefi ile hizmet veren "Ak Masa"nın hizmet kalitesi artırıldı.
Hem telefonla hem de yüz yüze vatandaşla iletişim kuran Ak Masa operatörlerine, son iki ayda istek, talep ve şikayetten oluşan bin 84 başvuru yapıldı.
Başvurulardan bin 10'unu sonuçlandırılırken "Ak Masa" çalışanları vatandaşlar için yönlendirme ve bilgilendirme de yapıyor.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, Ak Masa'nın vatandaşların zaman kaybını önleyerek yerel yönetimle kaynaşmasını, daha kolay ve daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla hizmet verdiğini söyledi.
"Vatandaş odaklı hizmet anlayışındayız. Birimimiz vatandaş ile belediyemizin diğer birimleri arasında köprü vazifesi görüyor. Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve görüşlerini değerlendirip ilgili birimlere aktarıyor." diyen Demirbaş, ilgili birimlere ulaştırılan taleplerin değerlendirilerek vatandaşlara çözümün iletildiği süreçle ilgili yüzde 97'lik bir başarı oranının yakalandığını aktardı.
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Çubuk Belediyesinde “Ak Masa” yenilendi
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