Çubuk İMDER'den Çubuk Belediyesine ziyaret
ANKARA (AA) – Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk İMDER) Yönetim Kurulu üyeleri Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş'u ziyaret etti.
Olmuş ile makamda gerçekleşen görüşmede Çubuk İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri inşaat sektörünün ve müteahhitlerin sorunlarını iletti.
Neşeli, inşaat sektörünün zor günlerden geçirdiği bu dönemde Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve arkadaşlarının önemli bir konuyu belediye meclisine sunduğunu hatırlattı.
Verilen önergenin sektöre nefes aldıracağını dile getiren Neşeli, "Sayın Başkanımızın sektörün sorunlarına çözüm olacak konuda önerge vermesi bizim için memnuniyet verici." dedi.
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birinin inşaat sektörü olduğunu anlatan Neşeli, inşaat sektörünün sorunlarını daha yakından takip etmek, ilgili mercilere duyurmak ve sorunlara ortak istişare ile çözüm üretmek amacıyla kurdukları derneğin meyvesini vermeye başladığını dile getirdi.
Neşeli, kararın komisyonlarca da kabul edip Meclisten geçmesi durumunda yeni inşaatların başlamasına olanak verilmiş olacağını aktardı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Olmuş ise, esnaf ve ilçe halkının sorunlarının çözümü için çalıştıklarını söyledi.
Olmuş inşaat sektörünün sorunlarının çözümü amacıyla hazırladıkları önergenin sadece ilçemizdeki inşaatçıların değil tüm Ankara'daki inşaatçı sektörünün önünü açacağını kaydetti.
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Çubuk İMDER'den Çubuk Belediyesine ziyaret
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