Çubuk Muhtarlar Derneğinde genel kurul

ANKARA (AA) – Çubuk Muhtarlar Derneği 9. Olağan Genel Kurulunda, Taşpınar Mahallesi Muhtarı Burhan Şan, başkanlığa getirildi.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula, muhtarların yanı sıra TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, CHP Çubuk İlçe Başkanı Vural Çokcan ve davetliler katıldı.

Orhan Yegin, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgenin en istikrarlı ülkesi olduğunu vurguladı.

Son 17 yılda Türkiye'nin büyük mesafe kat ettiğini aktaran Yegin, "Bütün sorunlarımızı sizlerin desteğiyle aşarak bu memleketi nasıl 16 yılda hiç olmayan noktalara getirdiysek, inşallah sizlerin desteğiyle bundan sonra da çok daha iyi yerlere taşıyacağız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapacağı her hayırlı işte yanında olacaklarını vurgulayan Yegin, "Yaptığı işlerde bizce yanlış olan, eksik olan bir noktasını görürsek bu konuda da milletin bize verdiği yetki var. Farklı bir partinin adayı da olsa sonuçta millet seçmiştir. Asla onu yok sayarak bir iş yapacak değiliz." dedi.

Yegin, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da yanında olduklarını vurguladı.

– "Çubuk, emlak bürosundan yönetilecek bir belediye değildir"

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan tartışmalara değindi. İlçelerinin 1882 yılında kurulduğunu kaydeden Demirbaş, şöyle konuştu:

"Geçmişten bu güne kadar ilçemizde bu döneme kadar seçilmiş bir insanın var olarak kabul edilmediği bir başka dönem görmedim. Değerli arkadaşlar Çubuk Belediyesinin resmi bir binası, resmi bir makamı, kurumsal bir yapısı, mührü vardır. Hizmetleri yürütmek anlamında, koordine edecek yerde Çubuk Belediyesi’nin makamıdır. Çubuk Belediyesi, ilçesi, emlak bürosundan yönetilecek bir belediye değildir. Bunu seçilmiş olan herkesin kınaması lazım."

Üç listenin yarıştığı genel kurulda, Taşpınar Mahallesi Muhtarı Burhan Şan başkanlığa getirildi. Yönetim kurulu ise Hikmet Oran, Salih Sadi Saat, Aytekin Şen, Ferudun Tokmak, Mehmet Gülmez, Mustafa Koç, Satılmış Ertürk, Ahmet Saydam, Ayhan Şahan ile Haydar Kaya'dan oluştu.