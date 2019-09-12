Çubuk Muhtarlar Derneğinde genel kurul
ANKARA (AA) – Çubuk Muhtarlar Derneği 9. Olağan Genel Kurulunda, Taşpınar Mahallesi Muhtarı Burhan Şan, başkanlığa getirildi.
Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula, muhtarların yanı sıra TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, CHP Çubuk İlçe Başkanı Vural Çokcan ve davetliler katıldı.
Orhan Yegin, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgenin en istikrarlı ülkesi olduğunu vurguladı.
Son 17 yılda Türkiye'nin büyük mesafe kat ettiğini aktaran Yegin, "Bütün sorunlarımızı sizlerin desteğiyle aşarak bu memleketi nasıl 16 yılda hiç olmayan noktalara getirdiysek, inşallah sizlerin desteğiyle bundan sonra da çok daha iyi yerlere taşıyacağız." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapacağı her hayırlı işte yanında olacaklarını vurgulayan Yegin, "Yaptığı işlerde bizce yanlış olan, eksik olan bir noktasını görürsek bu konuda da milletin bize verdiği yetki var. Farklı bir partinin adayı da olsa sonuçta millet seçmiştir. Asla onu yok sayarak bir iş yapacak değiliz." dedi.
Yegin, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da yanında olduklarını vurguladı.
– "Çubuk, emlak bürosundan yönetilecek bir belediye değildir"
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan tartışmalara değindi. İlçelerinin 1882 yılında kurulduğunu kaydeden Demirbaş, şöyle konuştu:
"Geçmişten bu güne kadar ilçemizde bu döneme kadar seçilmiş bir insanın var olarak kabul edilmediği bir başka dönem görmedim. Değerli arkadaşlar Çubuk Belediyesinin resmi bir binası, resmi bir makamı, kurumsal bir yapısı, mührü vardır. Hizmetleri yürütmek anlamında, koordine edecek yerde Çubuk Belediyesi’nin makamıdır. Çubuk Belediyesi, ilçesi, emlak bürosundan yönetilecek bir belediye değildir. Bunu seçilmiş olan herkesin kınaması lazım."
Üç listenin yarıştığı genel kurulda, Taşpınar Mahallesi Muhtarı Burhan Şan başkanlığa getirildi. Yönetim kurulu ise Hikmet Oran, Salih Sadi Saat, Aytekin Şen, Ferudun Tokmak, Mehmet Gülmez, Mustafa Koç, Satılmış Ertürk, Ahmet Saydam, Ayhan Şahan ile Haydar Kaya'dan oluştu.
-
Çubuk Muhtarlar Derneğinde genel kurul
-
Sivas'ta aşure etkinlikleri
-
Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
-
“Kayseri Şehir Hastanesi'nde ayda 16 bin ameliyat yapılıyor”
-
Eskişehir'de ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
-
Çin'in han koyunları “Anadolu aslanı”na emanet
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.