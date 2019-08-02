Çubuk turşusunun yeni fiyatı belirlendi

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde adına festival düzenlenen Çubuk turşusunun yeni dönem satış fiyatı belirlendi.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, AA muhabirine, artan hammadde ve üretim maliyetlerini de göz önünde bulundurarak, Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali Yürütme Komitesi üyeleriyle Çubuk turşusunun yeni fiyatlarını belirlediklerini söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sebze fiyatlarında ve üretim maliyetlerindeki artışın turşu fiyatına da yansıdığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

‘’Belediye ve kooperatifimiz öncülüğünde ilçemizdeki turşucularla bir araya gelerek fiyatı belirledik. Arkadaşlarımız haklı olarak fiyatları daha çok arttırmak istedi. Çünkü herkesin malumu hem sarımsağın kilogram fiyatında hem de salatalığın ve sebzenin kilogram fiyatında çok fazla artış oldu. İlçemizde düzenlediğimiz festivalimizin sembolü herkesin bildiği gibi Çubuk turşusu. Festivalimize gelen misafirlerimizin uygun fiyata kaliteli turşu alabilmeleri için belediyemizin isteği üzerine fiyatlarda fazla bir artış yapmadan yeni fiyatları belirledik.’’

Belirlenen yeni fiyatlara göre, sıfır numara salatalık turşusunun 1 kilogramı 10, 3 kilogramı 25, 5 kilogramı 35 lira, bir numara salatalık turşusunun 2 kilogramı 15, 5 kilogramı 30 lira, iki numara salatalık turşunun 3 kilogramı 15, 5 kilogramı 20 lira, türlü turşunun 2 kilogramı 15, biberiye turşusunun 1 kilogramı 10, sarımsak turşusunun 1 kilogramı 10, pancar, patlıcan, ezme turşularının 1 kilogramı 10 liradan satılacak.