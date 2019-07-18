Çubuk Zahireciler Sitesi'nde hububat alımı başladı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Zahireciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Borsası, 2019 yılı hububat alımlarına başladı.
Hasadını yaptıkları buğday, arpa, fiğ gibi ürünlerini satabilmek için borsaya gelen çiftçilerden alınan numuneler, laboratuvarda kalite testine tabi tutulurken, ürünler alıcılar tarafından açık arttırmayla alınıyor.
25 işletmenin bulunduğu borsada, sezonun yeni açılmasına rağmen günlük 100 tonun üzerinde hububat işlem görüyor.
Zahireciler sitesini ziyaret ederek üretici ve çiftçilerle bir araya gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hem üreticiler açısından hem de esnaflar açısından bol ve bereketli bir sezon diledi.
Sitede yapılan işlemler hakkında Kooperatif Başkanı Ahmet Gümüşboğa'dan bilgi alan Demirbaş, ilçenin tarım, hayvancılık ve turizm bölgesi olduğunu, tarıma dayalı sanayinin de gelişmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.
Esnafın istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Demirbaş, ilçede hububat siloları yapılması noktasındaki girişimlere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.
Başkan Demirbaş, istihdama katkı verecek tüm projelere yardımcı olmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Geçen yıla oranla hububat fiyatlarında bir artış olduğunu dile getiren Ahmet Gümüşboğa ise günde 100'den fazla traktör ve aracın borsaya geldiğini, kalitesine göre sert buğdayın 1,30 ila 1,60 lira arasında arpanın 1,05-1,06 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.
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Çubuk Zahireciler Sitesi'nde hububat alımı başladı
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