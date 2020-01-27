Çubuklu sporcular wushu kung fu seçmelerinde madalyalarla döndü
ANKARA (AA) – Çubuk Halk Eğitim Merkezi Wushu Kung Fu takımı, Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Ankara Wushu Kungfu İl Seçmelerinde 13 madalya aldı.
Ankara 19 Mayıs Stadyumu İsmet Iraz Taekwondo salonunda gerçekleştirilen Ankara Wushu Kungfu İl Seçmelerine, 34 kulüp 380 sporcu katıldı.
Yapılan turnuva hakkında bilgi veren Çubuk Halk Eğitim Merkezi Antrenörü Halit Erdemir, yapılan seçmelere 19 sporcu ile katılım sağladıklarını ve 13 madalya kazandıklarını söyledi.
Seçmelerde derece alan sporcularının Türkiye seçmelerine katılmaya hak kazandığını ifade eden Erdemir, şunları söyledi:
"19 sporcuyla katıldığımız seçmelerde 2 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya aldılar. Sporcularımızdan Onur Çelik ve Rabia Avan altın, Fahriye Erdemir, Gülse Avan, Mustafa Ekici, Yunus Emre Ekici, Alper Şengül ve Burak Baş gümüş, Ali Batuhan Çoban, Mehmet Kaplankiraz, Hasan Erdoğan, Berk Şengül ve Merve Tekaüt bronz madalyanın sahibi oldular. İlçemizde çok sayıda sporcu yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyük bir salona geçersek daha fazla sporcu ve daha fazla başarı geleceğine inancım çok fazla."
Erdemir, derece alan sporcularının Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandığını ve bundan sonraki süreçte Türkiye şampiyonası iç.in var güçleriyle hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.
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