Çubuk'ta bayramlaşma töreni

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı bahçesinde düzenlen bayramlaşma törenine Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlik mezarlığı ziyaretinde Kuran-ı Kerim okuyup, dua eden heyet, daha sonra Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlılarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen heyet, yaşlılara çeşitli hediyeler verdi.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, ülkede rahat, huzurlu bir şekilde yaşanıp, bayram kutlanıyorsa bunu şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını vurguladı.

"Allah şehit ve gazilerimizden razı olsun" diyen Sezer, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.