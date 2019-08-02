Çubuk’ta besicilerle “kurban” toplantısı yapıldı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramında vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri ve sağlıklı bir şekilde kurban vecibelerini yerin getirebilmeleri amacıyla ilçedeki kurbanlık satıcıları ve kesim ruhsatı verilen tesis işletmecileriyle toplantı düzenlendi.
Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, ilçelerinin Ankara’nın en yoğun kurbanlık üretim ve kesim yeri olduğunu söyledi.
Hem ilçelerindeki vatandaşların hem de ilçe dışından geleceklerin kurban vecibelerini huzur içinde yerine getirmelerini sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu vurgulayan Kılıç, şu bilgileri verdi:
"İlçemizde belediye olarak geçici kesim ruhsatı verdiğimiz 86 tesisimiz bulunuyor. Ekiplerimiz bu işletmelerimizin denetimini yaptı. Bayramdan önce ve bayram süresince denetimlerimiz devam edecek. Her türlü çevresel ve hayvansal atıkların bertarafının sağlanması ve çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması için sizlere de büyük görevler düşmektedir. Belirlenen kesim yerlerinden başka yerlerde kurbanlık kesimine müsaade edilmeyecek."
Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu da Çubuk Kaymakamlığı başkanlığında gerçekleştirilen Kurban Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı’nda alınan kararlar hakkında bilgi verdi.
Kurban kesim fiyatlarının da belirlendiğini aktaran Topçu, "Kurban Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı’nda alınan karar gereğince büyükbaş kurbanlıkların kesim ücreti dört parçaya kadar bölmek için 300 lira, küçükbaş için 75 lira, parçalama fiyatı da 300 lira olarak belirlendi. Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda ve Girim Et Entegre Tesisinde hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban kesim hizmeti verilecek." diye konuştu.
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