Çubuk'ta engelliler yararına fuar düzenlendi
ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi ile Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği işbirliğinde "Yöresel Ürünler Pazarı ve Tanıtım Günleri Fuarı" açıldı.
Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Türkiye'nin çeşitli illerinden üreticilerin katıldığı fuarı Dernek Başkanı Sebahattin Karahanlı ile gezdi.
Engellilere yerel yönetim olarak gereken desteği her fırsatta göstermeye devam ettiklerini belirten Kılıç, "Türkiye’nin çeşitli yerlerinden Sakarya’dan, Kocaeli’nden, Afyon’dan, İzmir’den gelip burada etkinlik yapıyorlar ve ürünlerini tanıtıyorlar. Bu etkinlikler tamamıyla engelliler yararınadır. Bir hafta boyunca ilçemizde bu etkinliğimiz sürecek. Bütün hemşerilerimi buraya davet ediyoruz" dedi.
Başkan Karahanlı da fuardan elde edilecek gelirlerin tamamının engelliler yararına kullanılacağını söyledi.
Kendilerine destek olan belediye başkanı ve yönetimine teşekkür eden Karahanlı, "Fuara Türkiye genelinden 25 ilimizden yöresel ürünler katıldı. Hem ilçe halkımız daha ucuz ve kaliteli ürünler alarak bu fuardan yararlanıyor hem de biz bu fuardan elde edeceğimiz paralarla üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız." diye konuştu.
Fuara Malatya’dan katılanlardan Yılmaz Koç, "Malatya’nın yörsel ürünlerini hem burada tanıtıyoruz hem de satışa sunuyoruz. Bu tür etkinlikler hem kültürel anlamda hem de ekonomik anlamda büyük faydası olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu tür etkinlikler sürekli olur." ifadesini kullandı.
Açılışa, Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aysel Neşeli, Belediye Özel Kalem Müdürü Rıdvan Doğan ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.
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