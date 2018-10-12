Çubuk’ta genç hafızlar icazet aldı
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 15 öğrenci için törenle icazet aldı.
Çubuk İlçe Müftülüğüne bağlı Gökçedere Yatılı Kur'an Kursundan hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 15 öğrenci için Merkez Camisinde icazet töreni düzenlendi.
İlçe Müftü Vekili Ramazan Gökhan, açılış konuşmasında, icazet alan hafızları ve ailelerini tebrik etti.
İlçede 40 Kur'an kursunun hizmet verdiğini belirten Gökhan, bu kurslarda Kur'an-ı Kerim'in genç yüreklere nakış nakış işlendiğini ifade etti.
Törende, Prof. Dr. Halit Ünal tarafından hafızlık ve Kur'an öğrenmenin önemi hakkında konferans verildi.
Müftülük İlahi Grubu'nun ilahiler seslendirdiği törende, genç hafızlar da birer sure okudu.
Tören sonunda salavatlar ve tekbirler eşliğinde mihrabın önüne gelen hafızlara, protokol üyeleri tarafından hafızlık eğitimini başarıyla tamamladıklarına dair icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.
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