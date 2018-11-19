Çubuk'ta genç sporcular şehit ve gaziler için fidan dikti
ANKARA (AA) – Ankara'da, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judo takımı sporcuları, şehit ve gaziler için fidan dikti.
Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judo takımı sporcuları, velilerini de katıldığı etkinlikle çalışmalarını yürüttükleri spor salonun bulunduğu Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bir araya geldi.
Şehit ve gaziler için "Her fidan, bir can" sloganıyla düzenlenen etkinlikte okul bahçesinde fidan dikimi yapıldı.
Antrenör Ahmet Koçyiğit, şehit ve gazileri anmak, adlarına fidan dikmek, gelecek kuşakların onların hatıralarını yaşatmalarını sağlamak için bu programı düzenlediklerini söyledi
Çubuk'ta 71 kahraman şehit, 35 de gazi bulunduğunu aktaran Koçyiğit, şöyle konuştu:
"Bizler tarih boyunca dünyaya örnek olmuş, destan yazmış bir milletin evlatlarıyız. Bu nedenle toprağa düşen şehitlerimizin ve gazilerimizin bizim umutlarımızı yeşertmek için şehit olduklarının bilincindeyiz. Bu kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir taraftan elde ettiğimiz başarılarla bir taraftan da bu vatanın ağacında, toprağında, gönüllerimizde şehitlerimizin ve gazilerimizim aziz hatırasını yaşatacağız."
Koçyiğit, kendilerine destek ve imkanı veren Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'a teşekkür etti.
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