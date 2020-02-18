Çubuk'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye öncülüğünde Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.
Yardımlar, Atatürk Parkı'nda kurulan çadırda Türk Kızılayı Çubuk Şubesi ekiplerince battaniye, giyim, bebek bezi, hijyen malzemesi, mama, gıda kolisi, yakacak, bot ve mont başta olmak üzere temel yaşam malzemeleri toplanıyor.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, İdlib'deki kamplardan yardım bekleyenlerin yüzde 76'sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.
Bölgede kış şartları ve yoğun yağışların hayatı olumsuz etkilediğini belirten Demirbaş, "Sınırımıza yakın bölgelere göç edenler başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunlarıyla karşı karşıya bulunmakta ve bu anlamda acil insani yardıma muhtaç durumdalar. Toplanan yardımlar AFAD aracılığıyla bölgeye gönderilecek. Kampanyaya 21 Şubat Cuma günü öğleye kadar nakdi veya ayni yardımda bulunulabilecek." ifadelerini kullandı.
-
Çubuk'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı
-
Bozkır’da “Aile, Çocuk, Ergen ve Eşler arası Diyalog” konferansı
-
Konya'da otomobille çarptıkları kişinin cesedini su kuyusuna atan şüphelilerden 2'si tutuklandı
-
Kosova'nın bağımsızlığı Atakule'yi aydınlattı
-
Kaymakam Sarı karla mücadele çalışmalarını denetledi
-
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.