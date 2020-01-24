Çubuk’ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentindeki mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.
Yardım kampanyası için ilçedeki sivil toplum örgütleriyle Belediye Meclis Salonunda bir araya gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Suriye'de yaşanan savaştan en çok sivillerin etkilendiği belirtilerek, İdlib halkının ağır bombardımanlar sebebiyle Türkiye sınırına doğru göç ettiği anımsattı.
Sivillerin barınma, açlık, susuzluk, gıda ve ilaç yetersizliği gibi sorunlarla başa çıkmaya çalıştığını anlatan Demirbaş, Çubuklular olarak bu duruma duyarsız kalamayacaklarını kaydetti.
İlçede bulunan 25 sivil toplum örgütünün desteğiyle başlatılan yardım kampanyasının 10 gün süreceğini dile getiren Demirbaş, kampanya kapsamında Atatürk Parkı’nda kurulan çadırlar ile Belediye Lojistik Merkezinde, gıda kolisi, halı, giyecek, yiyecek, un, çocuk bezleri ve nakdi yardımların kabul edileceğini ifade etti.
Demirbaş, kış aylarında yapılan yardımların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Haberlerden hepimiz görüyoruz, bölgede şartlar oldukça ağırlaşmış durumda. Evlerinden, memleketlerinden apar topar ayrılan, içlerinde çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu İdlib halkı, giyim ve yiyecek konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Elimizden geldiğince acil o bölgeye yardım ulaştırmamız gerekiyor. Özellikle bu soğuk günlerde çadırlarda hayata tutunmaya çalışan sığınmacılar için kalın kışlık kıyafetler büyük önem arz ediyor. Yine yapacağımız gıda yardımları yiyecek problemlerine bir nebze olsun çözüm sağlar."
-
Divriği Güresin Göleti 3 bin 600 dekar araziyi sulayacak
-
Şarkışla'da “Hayat Boyu Öğrenme” toplantısı yapıldı
-
Kırşehir'de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
-
Yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı açıklandı
-
Kıbrıs gazisinin madalya sevinci
-
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.