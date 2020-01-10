Çubuk'ta Kaymakam Keleş, muhtarlarla toplantı yaptı
ANKARA (AA) – Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, daire amirleri ve merkez mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.
Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürü Serhat İbrahim Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer ve merkez 7 mahalle muhtarı katıldı.
Mahalleler ile ilgili tüm sorunların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Adem Keleş, muhtarlarla sadece toplantılarda değil, 7 gün 24 saat görüşebileceklerini söyledi.
Keleş, ilçede özellikle bu kış gününde kimsenin aç ve açıkta kalmaması noktasında kendileri kadar muhtarlara da büyük görevler düştüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sıkıntılarının muhtarlar tarafından tespit edilerek çok hızlı bir şekilde ilgili kurumlara ya da bana bildirilmenizi istiyorum. Halkın huzur ve güven içinde hayatını sürdürmesi ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına çok dikkatli olmalıyız. Özellikle şu kış gününde muhtarlarımız mahallerindeki fakir ve yardıma muhtaçları hiç zaman kaybetmeden sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına bildirmeleri gerekiyor. Yoksa hem sizler hem de bizler çok büyük vebale gireriz." dedi.
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