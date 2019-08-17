Çubuk'ta minik eller çömlek öğreniyor
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde sanatçı Ömer Paşa Buner tarafından açılan Minik Eller Atölyesi'nde 200'e yakın çocuğa çömlekçilik eğitimi verildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden mezun olduktan sonra Pamukkale Üniversitesi'nde Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nde yüksel lisans yapan sanatçı Ömer Paşa Buner, doğup büyüdüğü Çubuk'u unutmadı.
Çubuk Halk Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğini alan Buner, ilçedeki okulları gezerek binin üzerinde öğrenciye çömlekçilik zanaatını tanıttı.
Kurduğu Minik Eller Atölyesi'nde de 200'e yakın öğrenciye eğitim verdiğini anlatan Buner, öğrencilerine öncelikle toprakla oynamayı sevdirdiğini ve şekil vermeyi öğrettiğini söyledi.
Buner, şöyle konuştu:
"Çubuk’ta önceden çömlek atölyeleri vardı ama şu an yok. Yapılan bu eğitimlerin ardından ilerleyen zamanlarda inşallah yine eskisi gibi atölyeler kurulacaktır. Çocuklara başta testi olmak üzere çeşitli objeler ürettiriyorum. Çocuklar çok hevesli, bazıları ilk kez çamura dokunuyor. Burada bir şeyler üretmenin hazzını yaşıyorlar. Yaş grubu olarak 5 yaş ve üzeri öğrenciler var. 55 – 60 yaşlarında teyzeler bile öğrenmek için geliyorlar. Aileler çocuklarıyla beraber geliyorlar, çocuklarının mutluluğunu gördükçe onlar da mutlu oluyorlar. Aile boyu bir mutluluk yaşanıyor burada. Hedefim, Çubuk'ta bu konuda işleyen bir sektör oluşturmak."
Çubuk’un turşularıyla ünlü bir ilçe olduğunu hatırlatan Buner, eskiden olduğu gibi turşuların çömleklere ve küplere kurulmasının gerektiğine işaret etti.
Çocuklarının atölyeye severek geldiğini anlatan velilerden Derya Arslan, "Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. En azından fazla enerjilerini atıyorlar. Çocuklarımız bir şeyler ürettikçe bizde çok mutlu oluyoruz." dedi.
Öğrencilerden Rümeysa Gülcan ise çamurdan şekil yapmanın çok eğlenceli olduğunu, her gün farklı şeyler yapmak istediğini dile getirdi.
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