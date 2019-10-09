Çubuk'ta sanayi yatırımları başladı

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, son gelişmelerin ardından Çubuk'un yatırımın cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından Çubuk’un yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Yazır Sanayi Bölgesinde otomotiv firmalarının fiber aksamlarını üretmek amacıyla kurulan fabrikanın inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Demirbaş, fabrika sahiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından AA muhabirinin sorularını cevaplayan Başkan Demirbaş, dünya otomotiv devi MAN'ın ilçelerinde yatırım yapacağının duyulmasıyla birlikte özellikle o firmayla çalışan iş kollarının yatırım yapmak için ilçelerini seçtiğini kaydetti.

İlçelerinde birkaç yıl sonra istihdam sorunun büyük ölçüde azalacağını dile getiren Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

"İlçemiz her zaman tarım ve hayvancılıkla anılıyordu. Artık bunların yanında inşallah sanayi ile de anılacak. Bugün Yazır Mahallemizde bulunan sanayi bölgesindeki Onur Urans beyin başlamış olduğu, temelini attığı ve belli bir seviyeye gelmiş olan tesisi gezmek için geldik. Ben öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Yazır bölgemizdeki sanayi alanlarının artık yavaş yavaş hem temellerinin atıldığını hem buna ilişkin girişimlerin yapıldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi bu işletmelerin hızla yükselmesi bize mutluluk veriyor. Çünkü biz işsizlikle ilgili mücadele noktasında yatırımcıları bölgemize çekmek noktasında söz vermiştik. Buradaki tesislerin artık üretime geçtiğini ve vatandaşlarımızın çalıştığını gördükçe sevincimiz de artacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gürdarpı Mahallemizdeki bölgenin münferit yatırım bölgesi olarak ilan edilmesi, bölgeme ayrı bir hareketlilik ve canlılık getirdi. Bir dünya markası firmanın yatırımını ilçemizde yapıyor olması son derece önemli. Bizler bu anlamda mutluyuz. Yan kollarıyla, diğer yatırımcılarla muhakkak ilçemizi yatırımlar açısından gözbebeği haline getirecektir. İnşallah ilçemizin yakın zamanlarda şahlanışını göreceğiz.’’

Belediye olarak kendilerine verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getiren Onur Fiber A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Urans ise "Toplam 20 bin metrekarelik alan üzerine 16 bin metrekarelik bir kapalı alan kuruyoruz. Burada uluslararası standartlarda bir çok otomotiv sektörünün fiber aksamlarını üreteceğiz. İnşallah açılışını başkanımızla ile birlikte bir yıl sonra yapacağız. Hedeflerimiz burada büyümek. Bir dünya markası olan MAN’ın buraya gelmesi ve büyümesi bizim büyümemiz demektir." diye konuştu.