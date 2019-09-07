Çubuk'ta turşu festivali

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ni Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu de ziyaret etti.

Çubuk Çayı Vadisi'nde kurulan Çubukabad Park ve Festival Alanı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci günü şenlik havasında geçti. Her geçen gün katılımın arttığı festivale başkentin ilçelerinin yanı sıra Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Hatay, Trabzon, Rize gibi birçok ilden de ziyaretçilerin katıldığı görüldü.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev de festivale gelerek tanıtım ve satış için kurulan stantları gezdi. Çubuk’ta yaşayan Kırgız uyruklu vatandaşlar tarafından kurulan Kırgızistan örf, adet ve geleneklerinin tanıtımının yapıldığı otağ çadırını ziyaret eden Omuralev ve beraberindeki heyete Kırgız pilavı ikram edildi. Yöresel kıyafetlerle karşılanan Omuraliev, fetsival için Kırgızistan gelen halk oyunları grubunun gösterilerini izlerken, Kırgız sanatçıların verdiği konseri izledi.

Omuraliev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival sayesinde iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin pekiştiğini ifade etti.

Önümüzdeki yıl festivale daha fazla katkı vermek istediklerini anlatan Omuraliev, ‘’Bu festival çok güzel bir festival oldu. Bizim Kırgız Türk dostluğumuzun daha da pekişmesine, sağlamlaşmasına vesile oldu. Türk sanatçılar geldi, Kırgız sanatçılar geldi ve hep beraber eğlenceli bir festival geçirdik. Bu festivaller dostluk ve kardeşlik festivalleri. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da festival alnını ziyaret ederek stantları gezdi. Stantlardan alış veriş yapan Akbaşoğlu ve Çam, ismi Recep Tayyip Erdoğan olan 3 yaşındaki çocukla yakından ilgilendi, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Festivalin örnek bir festival olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini söyleyen Akbaşoğlu ise, şunları söyledi:

"Çubuğun güzelliklerini hep beraber yerinde gördük. Rengarenk nimetlerden nasıl turşu kurulduğunu ve bunların lezzetlerini tatma imkanı bulduk. Tabi Türkiye’nin ne kadar büyük nimetler içerisinde olduğunu müşahede ettik. El emeği göz nuru, alın teriyle en güzel nimetlerin nasıl lezzete dönüştüğünü, her bir lezzetinde kendi içinde nasıl farklılaştığını müşahede etme ve tatma imkanı bulduk. Burada vatandaşlarımızın yoğun ilgisini gördük."