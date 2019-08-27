Çubuk’ta turşu üreticileri denetlendi
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşu üretimi ve ticareti yapan iş yerleri denetlendi.
Turşularıyla ünlü Ankara'nın Çubuk ilçesinde festival hazırlıkları devam ederken, ilçede turşu üretimi ve ticareti yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı.
Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali öncesi Çubuk Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan özel ekip tarafından ilçede 24 farklı adreste denetim yapıldı.
Denetimler sonucunda üretim şartlarında eksikliği bulunan ve hijyenik koşullara yeteri kadar özen göstermeyen 5 iş yeri hakkında tutanak tutuldu.
Denetimlerde bulunan ekiplerden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisi Lokman Üç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival öncesi turşu üreticilerine yönelik denetimlerin artırıldığını söyledi.
Özellikle üretim tesislerinde hijyenik koşulların oluşturulup oluşturulmadığına bakıldığını anlatan Üç, "Genel olarak üretim alanlarının temiz olup olmadığına bakıyoruz. Özellikle de kapı ve pencerelerde sinekliklerin olup olmadığına dikkat ediyoruz. Kullanılan malzemelerin gıda üretimine uygun olup olmadığına bakıyoruz. Varsa eksiklikler tedbirlerin alınması için önce uyarıda bulunuyoruz, daha sonraki denetimlerde yerine getirilmezse cezai müeyyide uygulayacağız. Bu kapsamda ilçe genelinde 5 işletme hakkında tutanak tuttuk." diye konuştu.
Denetimlerde işletmelerden numuneler aldıklarını ve coğrafi işaret tesciline uygun üretim olup olmadığını kontrol ettiklerini dile getiren gıda teknikeri Emel Demiröz de, "Biz de denetimlerde üretimin coğrafi işaret tescillindeki şartlara uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bunun için işletmelerden numuneler alıyoruz. Turşu üreticilerimizi festivale hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
İşletme sahipleri ise denetimleri verimli bulduklarını ve bunun devam etmesi gerektiğini kaydetti.
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