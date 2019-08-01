Çubuk'ta yaz Kur'an kursları futbol turnuvası

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Kur'an kursları arasında düzenlenen turnuvaya 108 öğrenciden oluşan 12 takım katıldı.

Çubuk Şehir Stadında gerçekleştirilen ve bir hafta süren turnuva büyük ilgi gördü.

Final müsabakasında Muammer Kandemir İmam Hatip Ortaokulu, Hz. Osman Camisi takımını 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Takımlara kupa ve madalyaları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksek Okul Müdürü Aytunç Ateş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mescioğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, yaptığı konuşmada, Kur'an kursları arası futbol turnuvasındaki amaçlarının öğrenciler arasındaki kaynaşmayı sağlamak ve onları olumsuz ortamlardan uzaklaştırarak, iyiye ve güzele yaklaştırmak olduğunu söyledi.

Göreve yeni geldiğini, bundan sonra birçok sportif faaliyet düzenleyeceklerini dile getiren Topal, turnuvaya katılan tüm gençleri tebrik etti.

Topal, şunları kaydetti:

"Turnuvaya, 'Camiden Spora Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası' adını verdik. İmzalanan protokol ile ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören 8-14 yaş grubundaki çocuklarımızı spora yönlendirmek, yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak, onları zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı nesiller yetiştirmek ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla bu turnuvayı düzenledik. Burada aynı zamanda ilçemizdeki amatör spor kulüplerine sporcu kaynağı da sağlanmaktadır. Güzel bir organizasyon olduğuna inanıyorum. Bu tür organizasyonlarımız artarak devam edecek."