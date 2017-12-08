Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le ABD’nin Kudüs kararını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsrail’in 1980 yılında aldığı Kudüs’ü ilhak kararının uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiş olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin attığı son adımın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurguladı.
Rusya Başkanı Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek, BM Güvenlik Konseyi nezdinde bu hususların takipçisi olacaklarını belirtti.
İki lider, ikili ve uluslararası konularda görüş teatisi için yakın temasta olma konusunda da mutabık kaldılar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD’nin kararının Orta Doğu’daki durumu daha da zorlaştıracağını söylemişti.
Kaynak: TRT Haber
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