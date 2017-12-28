CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONYA’NIN BEKLEDİĞİ PROJEYİ ONAYLADI

Konya Derbent Aladağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konya’nın kış turizmi hayali gerçek oluyor. Yoğun çalışmalar sonucunda projesi hazırlanan Derbent Aladağ Kayak Merkezi’ne bir adım daha yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un onayının ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasıyla Bakanlar Kurulu’na sunulan projeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onay verdi. Erdoğan tarafından imzalanan proje Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar başta Derbent olmak üzere Konya’da mutlulukla karşılandı.

Projenin hazırlanmasından onaylanmasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başladı.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Konya Derbent Aladağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Cumhurbaşkanımızın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet ve heyecan içerisindeyiz. Sadece Konya’mıza değil, İç Anadolu Bölgesi’ne ve bütün yurda hitap edecek projeyi Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’in de destekleriyle hızlı bir şekilde tesislerin tamamlanması için gayret sarf edeceğiz. Tesislerin yapımını 17 Aralık 2018 yılına kadar tamamlamayı planlıyoruz. İnşallah, 745. Vuslat Yıl Dönümü Etkinliklerinin son gününde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle tesislerimizin açılışı gerçekleştirilecek. Böylece Konya’mız büyük bir projeyi kazanmış olacak. Bu anlamda AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Sorgun’a, Konya Milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’e projenin bu aşamaya gelmesine destek verdikleri için Derbent adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki bölümde de Kalkınma Bakanlığı’mız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızdan alacağımız hizmetlerle hükümetimiz bu hassasiyetini devam ettirecektir. Çünkü bu proje, sadece kış turizmi değil, aynı zamanda yaz turizmine de ev sahipliği yapacaktır. Derbent’e yapılacak olan kayak merkezi, Konya’nın Türkiye’ye hatta dünyaya açılan bir penceresi olacak. Derbent ile birlikte Konya kış turizminde de söz sahibi olacak. Diğer kayak merkezlerine giden vatandaşlar, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Derbent’i de tercih edecek. Konya’da yaşayanlar, özellikle tatil günlerinde 1 saat sonra kayağa hazır bir şekilde merkezde olabilecek. Bu kararın başta Derbent olmak üzere Konya’ya hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“Türkiye’nin en önemli 5 pisti arasında

2 bin 385 metre rakımda faaliyet gösterecek olan kayak merkezinin yapısal özellikleri saymakla bitmiyor. Bitki örtüsü doğal çim olan pist, kar yağdığında kaymayı kolaylaştırıyor. Ayrıca kristal kar kalitesine sahip olan merkezde 4 ay boyunca kar yerde kalıyor. Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı pist ise yüzde 65 eğime sahip. Toplam pist uzunluğu ise 30 kilometre ile Türkiye’nin en önemli pistleri arasında gösteriliyor. Yapılacak olan tesis, yalnızca kış aylarında hizmet vermeyecek. Diğer mevsimlerde ise vatandaşların doğa sporları yapmalarına imkân tanınacak.İHA