Cumhurbaşkanı Erdoğana özel bıçak

Sivaslı bıçak ustası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek için bir haftalık el emeği ve göz nuru ile özel bir bıçak üretti. Sivas’da 23 yıldır özel bıçakların üretimini yapan 73 yaşındaki, Şirin Baba lakaplı Erdoğan Güzel, Guinness’e aday minik bıçaklarının ardından şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel bir bıçak üretti. Güzel bir hafta boyunca üzerinde çalıştığı özel Sivas bıçağını ilk fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istiyor.