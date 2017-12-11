Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hanuka Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı Hanuka Bayramı mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramını tebrik ediyorum. Aziz milletimizin güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularının temelinde, yüzyıllardır bu topraklarda vatandaşlarımızın inanç, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine gösterilen özen yatmaktadır. Bizler, farklılıkları zenginlik olarak algılamayı ve her şartta herkese karşı adaletli olmayı esas alan medeniyet anlayışımız doğrultusunda, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı barış ve huzur ortamını bu cennet vatanımızda gelecekte de muhafaza etmeye devam edeceğiz. Toplumumuzun ayrılmaz parçası Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum.”

Derya Yetim

