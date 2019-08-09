Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta

YOZGAT (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Yozgatlı iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Oktay, iş insanları ile sohbet edip taleplerini dinledi.

Fuat Oktay, Yozgat ile ilgili yapılması gereken çalışmalar konusunda da iş insanları ile fikir alışverişinde bulundu.

TSO ziyareti sonrası AK Parti İl Başkanlığına geçen Oktay'a, yolda vatandaşlar da ilgi gösterdi.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplana kalabalık tarafından karşılanan Fuat Oktay, burada AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun'dan bilgi alıp, partililerle sohbet etti.

Oktay'ın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.