Cumhurbaşkanı’ndan Doğanbey için ‘rezalete son verin’ çağrısı

Bursa Kent Konseyi Genişletilmiş Yürütme Kurulu toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuk oldu. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Muradiye Salonu’ndaki toplantıda, yürütme kurulu üyeleri, meclis başkanları ve çalışma grubu temsilcileriyle tek tek tanışan Başkan Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni tarafından yapılan çalışmalar ve projeler sunumunu dikkatle dinledi. Her şehrin ve ilçenin kendine göre kent konseyi yorumlaması olduğunu ifade eden Aktaş, kent konseyinin rutinin dışına çıkıp çok sesliliği oluşturması, her kesimden katılımın sağlanması, şehir hayatına yayılması gerektiğini söyledi. Bursa’nın bu konuda önemli işler yaptığını belirten Aktaş, “Bursa Kent Konseyi’nin güzel işlere imza attığını görüyoruz. Hepimizin bu şehre karşı ödemesi gereken borçları var. Kimisi spor kulüplerinde, kimisi derneklerde bulunarak yapıyor. Bunun en organize hali ise Kent Konseyi’dir. Ne kadar çok insana etki ediyor, alana giriliyor, istifade ediliyorsa kent konseyleri de o kadar başarılı oluyor. Yaşadığınız şehre karşı samimiyetinizi ve gayretinizi artırmak için Kent Konseyi etken olmalıdır. Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda her kesimden insanın olması sevindirici. Bursa sıradan bir şehir değildir. Bu şehrin kıymetini hepimiz bilmeliyiz. Bu şehrin buna ihtiyacı var” dedi.

“İz bırakmak istiyorum”

Bursa’nın trafik ve kentsel dönüşüm gibi sıkıntıları olduğunu, ancak yine de burasının Bursa olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Aktaş, hala Bursa’nın anıldığında tarihle, yeşille, Osmanlı ile özdeşleştirildiğini hatırlattı. Bu güzelliklere maruz kalmanın bir şehir için büyük nimet olduğunu anlatan Aktaş, “Allah bana büyük sorumluluk verdi. İnegöl Belediye Başkanı iken aklımda Büyükşehir Belediyesi yoktu. Elbet herkesin gönlünde bir aslan yatar ama bu hayalde kalır. Ben iz bırakmak, güzel işler yapmak, kimisinin kardeşi, kimisinin abisi olmak istiyorum. Bu şehri gerçekten çok seviyorum. Bu şehirde yaşamak zaten güzel mutluluktur. Bunun yanında yerel sorumluluğumuz da var. Daha güzel sokaklar, huzurlu insanlar görmek istiyorsak bu tür faaliyetleri artırmalıyız. Bursa Kent Konseyi’ne destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Ya Allah aşkına şu Bursa’daki kentsel dönüşüm rezaletine son verin

Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile buluşmayı önemsediğini anlatan Başkan Aktaş, bazı işlerde gönüllü olmanın ve emek sarf etmenin önemli olduğunu, Kent Konseyi’nin de bu manada çalıştığını aktardı. Kent Konseyi’nin farklı düşüncelerin bir araya gelebildiği, medeni şekilde tartışabildiği ortamlar olduğunu belirten Aktaş, “Hepimiz Bursa’yı yaşıyoruz. Sürekli konuşulan konular var. Trafik ve ulaşım ise en üstte yer alıyor. Kentsel dönüşüm ve aksaklıklar da konuşuluyor. Üçüncü madde ise Yeşil Bursa’nın giderek yok olması konuşuluyor. Hep 40-50 sene önceki Bursa özleniyor. Kentsel dönüşüm 2-3 aydır durdu. Farklı bir konsepte geçiliyor. Cumhurbaşkanımız görevi vermesinden sonra ilk ifadesi, ‘Ya Allah aşkına şu Bursa’daki kentsel dönüşüm rezaletine son verin’ oldu. Belki Doğanbey’in çok konuşulmasından dolayı oluşmuş kötü algı var. Elbet şehirler sabahtan akşama oluşan yerler değildir. Şehirlerin de dili ve ömrü vardır. Bu tarz toplantılara ve istişarelere ihtiyacımız var” dedi.

Tek tek ilçeleri gezdiğini ve çalışmaları masaya yatırdıklarını aktaran Aktaş, “Türkiye’nin dördüncü büyük şehrine yaraşır projeleri ve standartları ortaya çıkarmak gerekir. Hepimiz bir bütünün parçasıyız ve buna göre çalışmalıyız. Umarım görevimiz bittiğinde hayırla yad ediliriz. Elimden gelen tüm gayreti ortaya koyacağım. Üzerlerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” diye konuştu.