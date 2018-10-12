SİVAS (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkin, hızlı, yerinde karar alan bir model olduğunu belirterek, "Bu modelde biz de belediyelerimizle birlikte uyum içerisinde çalışacağız. Şehirlere daha hızlı hizmet etmek adına kararlar almaya çalışacağız." dedi.

Kurum, Sivas Belediyesi tarafından yapılan Kale Projesi alanı ve restorasyonu devam eden Gök Medrese'de incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Sivas Belediyesinin dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmanın yolunu açan Vefa Konutları'nın anahtar teslim törenine katılan Kurum, şehre bugüne kadar hizmet eden, projelerin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas'a yapılan, yapımı süren ve yapılması planlanan çalışmalara değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizin geleceği adına yapılması gerekenleri Bakanlığımızca tüm il teşkilatımızca, il, ilçe belediye başkanlarımızca tespit ediyoruz. Tüm Türkiye için ilk 100 günlük eylemimizde mekansal strateji planımız var. Şehirlerimizin hazırladığı mekansal planları yerinde görme fırsatı elde diyoruz. İleride bunları birleştirip, bütünleştirip tüm ülke için plan haline getireceğiz. İleride inşallah daha planlı bir şehir üretme ve şehrin gelişmesi noktasında daha planlı hareket edeceğiz. Toplu Konut İdaresi olarak Sivas'a yaklaşık 2 milyarı aşkın yatırım yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi etkin, hızlı, yerinde karar alan bir modeldir. Bu modelde biz de belediyelerimizle birlikte uyum içesinde çalışacağız. Şehirlerde daha hızlı hizmet etmek adına kararlar almaya çalışacağız."

– Konutların devamı da yapılacak

Sivas'ta süren Kale Projesi'ni hızlandıracaklarını anlatan Kurum, Sivas Belediyesine İller Bankası üzerinden kaynak aktaracaklarını söyledi.

Kurum, Sivas'ın çok büyük problemi olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu konutlar 18 bin metrekare alan üzerinde 10 katlı 10 bloktan oluşuyor. 75 metrekarelik daireler, yaklaşık 400 daire var. Sivas'ın vatandaşına olan vefa borcunun örneği bu projeler. Başkanım vefa borcunu ihtiyacı olan vatandaşımıza çok uygun şartlarda, ortalama 80 bin bedelle 18 aylık gibi kısa bir sürede yaptı, teslim etti ve şehrin vatandaşına olan vefasını ödemiş oldu. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak vatandaşımızın ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçları tespit edip yapma gayretindeyiz. Bu konutların devamını hem Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca hem de belediyelerimizce yapacağımızın sözünü veriyoruz."

Konuşmaların ardından temsili olarak altı kişiye anahtar teslimi yapıldı, konutların açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Bakan Kurum ve beraberindekiler tamamlanan daireleri gezdi.

Törene, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.