Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar:
KIRIKKALE (AA) – Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzalanan mutabakata ilişkin, "Libya ile Türkiye arasında denizden bir hat oluşturmamız lazım. Ondan sonra diplomatik temaslarda bulunmamız lazım" dedi.
Ünüvar, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Sosyal Tesislerinde gençlerle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, gençlerin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.
İleride yerlerini gençlere bırakacaklarını hatırlatan Ünüvar, "Zaman zaman da gençlerimizle ilgili birtakım şeyler söyleniyor. 'Bu gençlik nereye gidiyor?' şeklinde. Ben 15 Temmuz'a kadar gençleri hep geleceğin teminatı olarak tasvip ettim. Hep o sıfatla andım ama 15 Temmuz'da gördüm ki, gençler sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün de teminatı. O gün bizler TBMM'ye koşarken gençlerimiz halkımızla beraber sokağa koştu. O günden sonra gençlerimize geleceğin teminatı demiyorum. Gençlerimiz bugünümüzün de teminatı." diye konuştu.
– Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzalanan mutabakat
Ünüvar, şu anda Libya ile yaşanan bir sürecin olduğunu anımsatarak, ana muhalefet liderinin "Biz niye Libya'dayız, ne işimiz var?" diye sorduğunu aktardı.
"Akdeniz bizim denizimizdir" diyen Ünüvar, şunları kaydetti:
"Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Bizim için çok önemli. Onun mücavir alanında doğal gaz kaynakları var ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını bizim korumamız lazım. Bunun için sondaj yapmamız lazım, Libya ile Türkiye arasında denizden bir hat oluşturmamız lazım. Ondan sonra diplomatik temaslarda bulunmamız lazım. Dün Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Rusya'da bir görüşme yaptı. Sonra Berlin süreci var, bunu takip etmemiz lazım. Devlet yönetimi bir doktorun hastasıyla ilgili münasebeti gibi."
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar:
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