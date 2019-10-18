Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

KONYA (AA) – Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sanayicilere hitabında "Sahada kullanılabilecek bir ürünle, silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılayacağını düşündüğünüz ve şu anda mevcut olmayan bir teknolojiyle ilgili fikriniz varsa, bununla ilgili yol almak istiyorsanız kolları sıvayın ve işe girişin." dedi.

Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Konya Sanayi Odası'nca düzenlenen "Konya Savunma Sanayii Buluşmaları"nda, sanayicilerden savunma sanayisine daha fazla katma değer oluşturmalarını beklediğini söyledi.

Savunma ile diğer sanayi alanlarının ayrı düşünülmemesi gerektiğini, farklı alanda sanayicilik yapanların savunma sanayisinde de kullanılabilecek ürünler geliştirebileceğini anlatan Demir, "Sahada kullanılabilecek bir ürünle, silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılayacağını düşündüğünüz ve şu anda mevcut olmayan bir teknolojiyle ilgili fikriniz varsa, bununla ilgili yol almak istiyorsanız kolları sıvayın ve işe girişin. Biz, başında yakalayıp destek verebildiklerimize veririz ama veremediklerimize de şunu garanti ediyorum, eğer sahaya işe yarar bir ürün sunarsanız, bununla ilgili önünüzün açık olacağı garantisini veriyorum." ifadelerini kullandı.

– "KOBİ'lerle iş birliği yapın"

Demir, sanayicilere finansal anlamda gerekli desteği vermeye çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Eğer biz işin başında size finansal destek sağlayamazsak, arkasında olduğumuz bu tür projelere özellikle devlet bankaları tam bir güvenle kredi verme konusunda bizimle mutabık. Denklemi böyle kurmuş olalım. 'Savunma Sanayii Başkanlığı bize ne kredi verecek? Hangi projeye avans verecek de başlayacağız?' yerine, 'Falanca ürünü düşündük, şu teknolojiyi çalışmak istiyoruz' dediğinizde, kolları sıvayıp o yöne gitmeniz bizim için çok değerli. Bunun garantisi biz oluruz. Yeter ki sahada kullanılacak bir ürününüz olsun. Bunun yanında bütün ana yüklenicilerimize şart koştuğumuz bir yaklaşım var. İşlerinin çok büyük bir kısmını alt yüklenicilere dağıtmalarını, KOBİ seviyesinde şirketlerimizle iş birliği yapmalarını, gölgelerinde ot bitirmeyen değil de etrafında bir orman oluşturan şirketler olmalarını istiyoruz."

Türk üreticilerin dünya pazarında daha etkin olmasını istediklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Ne kadar uğraşırsak uğraşalım ne kadar yetenekli şirketlerimiz olursa olsun, Türkiye pazarı, gerek savunma sanayisi olsun gerek diğer alanlar olsun, uzun vadede çok geniş bir sanayi ve üretim ekosistemimizi besleyecek kadar büyük değil. Nüfus olarak 7 buçuk milyarlık dünyada, 75-80 milyonluk bir hedef almak çok fazla şirketi ayakta tutmaz ve sürdürülebilir olmaz. Artık globalleşen dünyadan bahsediyoruz. Gerek savunma sanayisi alanında gerekse diğer alanlarda biz dünya liginde oynayan şirketler olmalıyız. KOBİ seviyesinde olsanız bile, belirli yetkinlikler veya özel üretimleri bünyenizde tutuyorsanız, belirli kalite kriterlerini sağlayabiliyorsanız, dünyada yaygın birçok firmaya üretici olabilirsiniz."

– Konya'da irtibat ofisi açılması talebi

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de kentte savunma sanayisi ihracatının her geçen yıl arttığını söyledi.

2014'te 32 milyon 860 bin dolar olan savunma sanayisi ihracatını, 2018'de 50 milyon dolara kadar yükselttiklerine işaret eden Kütükcü, "Yani 4 yılın sonunda ciddi artış kaydettik. Bu yılın ilk 9 ayında da, savunma sanayi ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artırarak, yaklaşık 41 milyon dolara ulaştık. İnşallah 'yıl sonunda 50 milyon doları aşarız' diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kütükcü, Savunma Sanayii Başkanlığının Konya'da bir irtibat ofisi açmasını talep ettiklerini, bunun yerli ve milli üretim hamlesine ivme kazandırabileceğini sözlerine ekledi.