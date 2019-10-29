Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutladılar

KAYSERİ (AA) – Türkiye'nin çeşitli illerinden Kayseri'ye gelen 53 dağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanarak Erciyes'e zirve tırmanışı için yola çıktıklarını söyledi.

2 bin 800 metre yükseklikteki Çobanini mevkisinde kamp kurduklarını belirten Duran, bugün 04.00'te Şeytanderesi rotasından tırmanışa başladıklarını ve yaklaşık 5 saat sonra zirveye ulaştıklarını dile getirdi.

Sakin bir havada tırmanışı tamamladıklarını anlatan Duran, zirveye ulaştıktan sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduklarını ifade etti.

Tırmanışa Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Sivas, Yozgat başta olmak üzere birçok şehirden 53 dağcının katıldığını dile getiren Duran, "Atalarımıza saygı göstermek için yola çıktık. Zirveye çıktıktan sonra anı defterini imzaladık. Bir süre dinlendikten sonra inişe geçtik. Vatan ve milli değerlerimiz söz konusu olunca zor olan yolları kolaylaştırıyoruz. Çok keyifli bir tırmanış oldu. Biz de bayramımızı zirvede kutladık." diye konuştu.