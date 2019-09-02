Cumhuriyet Teknokent hız kesmeden teknoloji üretiyor

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen yıl "En İyi Yükselen Teknokentler" arasında ikincilik ödülü alan Sivas Cumhuriyet Teknokent, hız kesmeden teknoloji üreterek başarısını bu yıl birincilikle taçlandırmak istiyor.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 2007 yılında kurulan teknokent, önemli projelere imza atarak kentin ekonomisine de katkı sağladı. Yazılım ağırlıklı firmalarla iş birliği yürüten teknokent, birçok önemli projenin gerçekleşmesinde rol aldı.

Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Teknokent'in 2011 yılında firma kabulüne başladığını söyledi.

Merkezin 92 bin metrekare üzerinde kurulduğunu, 8 bin 491 metrekare kapalı alanda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Mercan, firmalara Ar-Ge ve yazılım konusunda altyapı desteği sağladıklarını ifade etti.

Mercan, firmaların daha çok büyümeleri ve pazara rahat ulaşabilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini ve çeşitli konularda destek sağladıklarını vurguladı.

Bölgede Ar-Ge ve inovasyon altyapısının oluşturulması için eğitim faaliyetleri başta olmak üzere firmaların ihtiyacı olan bütün çalışmaları yaptıklarını anlatan Mercan, teknokentin projelerinin firmalara bağlı olarak ilerlediğini dile getirdi.

– "6 patent başvurusu tamamlandı"

Mercan, iş birliği yaptıkları firmaların ağırlıklı olarak yazılım sektöründe faaliyet gösterdiğini aktararak, "Firmalarımızın yaklaşık yüzde 60'ı yazılım sektöründe faaliyet gösteriyor. 43 firmadan 25'i yazılım alanında çalışmalarını sürdürüyor. Firmaların Ar-Ge ve inovasyon konusunda yapmaları gereken ne varsa buna ait eğitimler düzenliyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Teknokent'in bu yıl düzenlediği 142 faaliyetle 6 bin katılımcıya ulaştığı bilgisini veren Mercan, 6 patent başvurusunun tamamlandığına dikkati çekti.

Mercan, firmaların ve akademisyenlerin bir araya gelip ortak proje yürütmeleri için destek sağladıklarına işaret ederek, "Bu destekler kapsamında yapılmış 24 farklı projemiz var ve bunlardan elde edilen gelir bugüne kadar yaklaşık 3 milyon 600 bin lirayı buldu. Bu firma ve akademisyenlerin birlikte yapmış oldukları projeler." dedi.

– "Yaklaşık 30 milyon liralık değer üretildi"

Teknokent bünyesinde 49'u devam eden, 55'i tamamlanan proje olmak üzere, çalışmalar sonucu yaklaşık 30 milyon lira değer üretildiğinin altını çizen Mercan, şöyle devam etti:

"Son 2 yıl içerisinde ihracata başlandı ve ihracat rakamımız da yaklaşık 380 bin dolara ulaşmış durumda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın teknokentler arasında her yıl yapmış olduğu bir sıralama var, bu sıralamada değerlendirme sonucunda 2018 yılında Cumhuriyet Teknokent 'En İyi Yükselenler' arasında ikincilik ödülüne layık görülmüştür. Umut ediyoruz bu ödülü almaya devam edeceğiz, bu yıl da birinciliği hedefliyoruz. İlk hedefimiz Sivas'ı Anadolu'nun yazılım üssü haline getirmek. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki adımda ise tüm dünyaya hitap edebilecek şekilde Sivas'ı bir yazılım üssü haline dönüştüreceğiz. Firma sayısının ve ihracat rakamlarının artması da beklenen hedefler arasında."

Teknokent bünyesinde bulunan kuluçka merkezine de değinen Mercan, bu merkezin yeni kurulan firmaların ileriye dönük projelerini ürüne dönüştürebilmeleri ve pazara açılabilmeleri için destek sağladığını sözlerine ekledi.