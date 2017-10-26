ÇUMRA ANADOLU LİSESİ EGE GEZİSİNDE
Çumra Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile Ege bölgesinin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri için gezi düzenledi. Öncelikle Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olan İzmir gezildi. İzmir de önemli tarihi eserlerden biri olan rehber eşliğinde Agora gezilerek öğrencilere tarihi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Kızlar ağası hanı, II. Abdülhamit döneminde yaptırılan İzmir’in simgelerinden olan saat kulesi ve kordon boyu gezildi. İzmir’in önemli turistik beldelerinden olan Alaçatı gezildi. Öğrenciler Alaçatının otantik yerlerinde eğlenceli vakit geçirdiler. Ardından Çeşme’ye gidildi ve kafile Çeşme de tarihi kale ve limanını görme fırsatını elde etti. Çeşmeden konaklama yapmak üzere Aydın Kuşadası’na gidildi ve burada da Kuşadası’nın güzelliklerini görme fırsatını elde ettiler. Ertesi gün Selçuk ilçesinde bulanan Efes ve Meryem Ana ziyaret edildi. Efes’te bulunan antik kent hakkında ayrıntılı bir şekilde öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Son olarak Bodrum’un tarihi ve doğal güzellikleri görüldü. Gezi ile ilgili konuşan okulumuz Almanca öğretmeni Zübeyde Güleç; “Az zamanda çok yer gezme fırsatımız oldu. Zaten amacımızda buydu. Nokta atışı yaparak kısa sürede öğrencilerimize görülmesi gereken tarihi, kültürel ve turistik yerleri görme fırsatımız oldu”. Okul Müdürü Emre Armutlukuyu ise, “okulda göreve başladığım ilk günden beri gezilere çok önem veriyorum. Öğrencilerimizin ufkunun açılması, çevresini tanıması için bu tarz gezilerin önemli olduğunu belirterek gezinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Çumra Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile Ege bölgesinin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri için gezi düzenledi. Öncelikle Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olan İzmir gezildi. İzmir de önemli tarihi eserlerden biri olan rehber eşliğinde Agora gezilerek öğrencilere tarihi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Kızlar ağası hanı, II. Abdülhamit döneminde yaptırılan İzmir’in simgelerinden olan saat kulesi ve kordon boyu gezildi. İzmir’in önemli turistik beldelerinden olan Alaçatı gezildi. Öğrenciler Alaçatının otantik yerlerinde eğlenceli vakit geçirdiler. Ardından Çeşme’ye gidildi ve kafile Çeşme de tarihi kale ve limanını görme fırsatını elde etti. Çeşmeden konaklama yapmak üzere Aydın Kuşadası’na gidildi ve burada da Kuşadası’nın güzelliklerini görme fırsatını elde ettiler. Ertesi gün Selçuk ilçesinde bulanan Efes ve Meryem Ana ziyaret edildi. Efes’te bulunan antik kent hakkında ayrıntılı bir şekilde öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Son olarak Bodrum’un tarihi ve doğal güzellikleri görüldü. Gezi ile ilgili konuşan okulumuz Almanca öğretmeni Zübeyde Güleç; “Az zamanda çok yer gezme fırsatımız oldu. Zaten amacımızda buydu. Nokta atışı yaparak kısa sürede öğrencilerimize görülmesi gereken tarihi, kültürel ve turistik yerleri görme fırsatımız oldu”. Okul Müdürü Emre Armutlukuyu ise, “okulda göreve başladığım ilk günden beri gezilere çok önem veriyorum. Öğrencilerimizin ufkunun açılması, çevresini tanıması için bu tarz gezilerin önemli olduğunu belirterek gezinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
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