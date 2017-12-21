Çumra Belediyesi Başkan Dr. Mehmet Oğuz: “ŞEHRİMİZİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”
Çumra Belediyesi “Şehrimizi Birlikte Yönetiyoruz” sloganıyla çıktığı yolda programlarına devam ediyor. Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz 7’den 70’e herkesle istişare programlarına devam ediyor.
Çumra Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde gerçekleştirilen istişare programlarının bu haftaki konukları Çumra’da eğitim gören lise öğrencisi gençler oldu.
Programda konuşan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz; Ülkeyi yöneten insanlarında sizlerin oturduğu bu sıralardan birileri oluyor. Bende İmam Hatip Lisesinde okudum.
Tıp fakültesini bitirip doktor oldum şuanda da Çumra’mızın ortak kararıyla ilçeyi yöneten bir belediye başkanı oldum. Sizlerde şuan bir lisede okuyorsunuz inşallah ilerleyen yıllarda biriler tıp birileri avukatlık birileri mühendislik okuyarak bu ülkeye hizmet etmeye başlayacaksınız ve gelecek nesillerin önderleri de sizler olacaksınız. Belki de aranızdan bakanlar başbakanlar valiler kaymakamlar çıkacak inşallah sizlerde en iyi yerlere ulaşırsınız.
Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, ilçe için ve gençler için yapılan yatırımları gençlerle paylaştı. En önemli yatırımların 3,5 yıl içerisinde yapıldığını ifade eden Başkan Oğuz, göreve geldiğimizde en büyük düşüncem gençlerimizdi gençler için ilçede bir faaliyet alanının olmamasıydı Elhamdülillah görev süremiz içerisinde çok büyük yatırımları gençlerin hizmetine sunduğunu ifade etti. Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz yapılan yatırımların en önemlisi olarak Çumra Şeker Fabrikasından sonra İşsizlik kaygısını ortadan kaldıracak olan Organize sanayi bölgesinden bahsetti. Gençlerin faaliyet alanı olan ve herkesin hayali olan Yüzme Havuzunun tamamlandığını, Gençlik Merkezinin tamamlandığını, göreve geldiğimizde 1 tane olan halısaha sayısının 17’ye yükseldiğini ve stadyumun 300 kişiden 3000 kişilik bir kapalı tribünlü hale geldiğini söyledi.
Çumra Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde gerçekleştirilen programda gençlere çorba ikramında bulunuldu.
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