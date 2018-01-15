Çumra Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Oğuz: “ÇUMRA’DA KAYBEDENİ OLMAYAN YARIŞMA”
Konya’nın Çumra ilçesinde Çumra Belediyesi tarafından koordine edilen “Diriliş Gençliği-Anneleri” özel programı düzenlendi.
Çumra Belediyesi tarafından 2017 yılında “Diriliş Gençliği” olarak ilçede okuyan liseyi düzeyi ve ilçede okuyan Üniversite öğrencilerine Diyanet İşleri Başkanlığının Seyfettin Yazıcı hocanın kaleminden Temel Dini Bilgiler kitabını dağıtarak ve 100 soruluk bir sınav yapmış ve dereceye giren 7 öğrenci Umre’ye göndermişti. Bu yıl bu proje genişletilerek ikinci etap olarak Diriliş Anneleri projesi düzenlendi 2018 yılında da annelerimize aynı kitap dağıtılıyor ve sınava tabi tutularak dereceye giren 10 kişi Umre’ye gönderilecek.
Çumra Belediyesi Düğün ve Konferans salonunda düzenlenen programa eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, Çumra İlçe Müftüsü Bekir Yücel, Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Kıvrak ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe milli eğitim müdürü Celalettin Kıvrak ve Çumra ilçe müftüsü Bekir Yücel’in konuşmalarının ardından Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’un konuşmalarıyla devam etti.
Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz;
“2017 yılında Diriliş Gençliği olarak Kaybedeni olmayan bir yarışma düzenleyelim istedik. Amcacımız sadece bir kişiye ulaşabilmekti. Allah’a şükürler olsun geçtiğimiz yıl 4200 öğrencimize Diyanet İşleri Başkanlığımızın Seyfettin Yazıcı temel dini bilgiler sınavını dağıttık ve dönem sonunda 100 kişilik bir sınav yaptık. 7 kardeşimizi Umre’ye gönderiyoruz.
Bu yılda bu projemize İlçe Milli eğitim müdürlüğümüz ve ilçe müftülüğümüzün de desteği ile annelerimize yönelik düzenledik ve kitaplarımızı dağıtmaya başladık. Üç ayrı kategoride düzenleyeceğimiz sınav sonunda 10 annemizi kaybedeni olmayan bu yarışmayla Umre’ye göndereceğiz inşallah ve dereceye giren çok sayıda annemizi de altın ve çeşitli ödüller vereceğiz.
İmam Hatip lisesinde okurken bir fotoğraf görmüştüm bu imam hatip lisesinin temelini atan Tahir Büyükkörükçü hocamızdı Allah ondan razı olsun bugünde aramızda Şevki Yılmaz hocamız var biz bu yarışmayı düzenlerken esas olan amacımız ise bu ilçeden bir Tahir hoca, bir Şevki Yılmaz ve bir Recep Tayyip Erdoğan daha çıkarabilir miyiz diye yola çıktık. Allah onlardan bir değil binlerce kez razı olsun dedi.”
Program Eski Rize milletvekili Şevki Yılmaz’ın konferansıyla devam etti. Yılmaz ülke gündemine ve geçmişte yaşanan sıkıntılara yönelik yaşadıklarını anlattı.
Salonda o günleri dinleyen vatandaşların duygu dolu anları gözlerden kaçmadı.
Program sonunda geçen yıl düzenlenen programda dereceye giren öğrencilere hediye ve Umre biletlerinin taktimi ile sona erdi.
M.SARIKULAK
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