Çumra Belediyesi İçeriçumraspor Kulübü'ne takım otobüsü aldı
KONYA (AA) – Çumra Belediyesi, İçeriçumraspor Kulübü'ne takım otobüsü hediye etti.
İçeriçumra Mahallesi'nde düzenlenen törene katılan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, İçeriçumraspor Kulübü Başkanı Sinan Yaylacı’ya hediye edilen otobüsün anahtarını teslim etti.
Taraftarın ve kulüp yöneticilerinin katıldığı törende konuşan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, hedeflerinin Çumra'da gençleri spora daha da çok teşvik etmek olduğunu söyledi.
Sağlamış olduğu desteklerinden dolayı Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz’a teşekkür eden İçeriçumraspor Kulübü Başkanı Sinan Yaylacı, "Belediye Başkanımız ve İçeriçumra halkımızın da destekleri ile kulübümüz geçtiğimiz yıl 2. Amatör Kümede namaglup şampiyon olarak 1. Amatör lige yükselme başarısını göstermiştir. Kulübümüzün hedefi mahallemizde ki gençleri spor ile daha fazla buluşturabilmek ve Çumramızın adını başarılarla her platformda duyurabilmektir. Seçimlerin ardından kulübümüze sağladığı katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Halit Oflaz'a teşekkür ediyorum." dedi.
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