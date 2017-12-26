ÇUMRA BELEDİYESİNDEN YOĞUN KAR MESAİSİ
Çumra Belediyesi ekipleri akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası gece saatlerinden itibaren yol açma ve tuzlama çalışmasını başlattı.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, “Kar yağışının başlamasıyla birlikte kış ayının girmesinden bu zamana heran hazır olan ekiplerimiz zaman kaybetmeden çalışmalarına başladı. “ dedi.
Oğuz, “Ana caddeler, köprülerimiz başta olmak üzere tüm yollarımızda ulaşımın ve vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için hazır olan Fen İşleri ekiplerimiz yol tuzlama, küreme çalışmalarına gece boyunca devam etti. 53 mahalleden oluşan ilçemizin belli noktalarında gerekli konuşlanmalar yaparak kapanma ihtimali olan yollarımıza hızlı bir şekilde müdahale etmekteyiz” ifadelerini kullandı.
Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz son olarak herhangi bir olumsuzlukta vatandaşların belediyeye ait 0332 447 1230 – 0332 459 0060 nolu telefonları arayarak bilgi vermelerini istedi.
-
Yeni yıl için sağlık ajandası
-
Ali Şahin: “Başarılarımız devam edecek”
-
Sivas’ta Vaşak görüntülendi
-
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan “İzmir için hızla önlem alınmalı”
-
Yeni Bakış Gazetesi’nin 4’üncü yılı kutlandı
-
İÜ Rektörü Prof. Dr. Ak, Soyuz MS-07’nin fırlatılışını izledi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.