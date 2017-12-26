ÇUMRA BELEDİYESİNDEN YOĞUN KAR MESAİSİ

Çumra Belediyesi ekipleri akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası gece saatlerinden itibaren yol açma ve tuzlama çalışmasını başlattı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, “Kar yağışının başlamasıyla birlikte kış ayının girmesinden bu zamana heran hazır olan ekiplerimiz zaman kaybetmeden çalışmalarına başladı. “ dedi.

Oğuz, “Ana caddeler, köprülerimiz başta olmak üzere tüm yollarımızda ulaşımın ve vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için hazır olan Fen İşleri ekiplerimiz yol tuzlama, küreme çalışmalarına gece boyunca devam etti. 53 mahalleden oluşan ilçemizin belli noktalarında gerekli konuşlanmalar yaparak kapanma ihtimali olan yollarımıza hızlı bir şekilde müdahale etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz son olarak herhangi bir olumsuzlukta vatandaşların belediyeye ait 0332 447 1230 – 0332 459 0060 nolu telefonları arayarak bilgi vermelerini istedi.