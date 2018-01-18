Çumra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nihat Gedik: “İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ NEFESİ TEMİN EDİYORUZ”

Çumra Devlet Hastanesinde Hastane Derneği yardımıyla kurulan sistem sayesinde, hastaların ihtiyacı olan tıbbi oksijen gazı yerinde üretiliyor.

Hastanenin başhekimi Dr. Nihat Gedik, yaptığı açıklamada yaklaşık 150 bin liralık yatırımla hastane deposuna kurulan oksijen üretim ve depolama sistemi sayesinde, hastalara tıbbi gaz tedariki sağladıklarını söyledi.

“İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ NEFESİ TEMİN EDİYORUZ”

Sistem sayesinde, hastanenin tıbbi oksijen gazı ihtiyacının yerinde üretilerek depolandığını ve hastalara ulaştırıldığını anlatan Gedik, şunları kaydetti: “Medikal oksijen gazı, hastalarımızın günlük ihtiyacında yer kaplayan önemli unsurlardan biri.

Özellikle kış aylarında artan KOAH,astım, bronşit hastalarına kesintisiz bir şekilde hizmet verilebilecektir.

Bu sistemle hastalarımızın ihtiyaç duyduğu nefesi, en güvenli şekilde onlara temin ederken aynı zamanda maliyet açısından en karlı sistemi de kurmuş olduk.

Sistem, atmosferdeki havayı ve mevcut ortamdaki oksijeni alıp yoğunlaştırıyor. Sistem sayesinde jeneratör hem oksijen üretiyor, hem denetliyor, hem de bu oksijeni kullanıyor.”

Bu sistem için vesile olan Hastane Derneği Başkanı Şadi Çelik, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetişen’e Hastane Yönetimi olarak teşekkür ediyorum.

Başhekim Gedik, aynı zamanda bu sistem sayesinde hem taşıma bedelinden hem de personelden tasarruf ettiklerini, aynı zamanda da taşıma sırasında oluşabilecek kaza riskini ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Hastalar için kullanılan bazı malzemeleri üretmek için projeler geliştirdiklerini anlatan GEDİK, “İhtiyaçlarımızı kendi imkanlarımız ölçüsünde karşılamayı ilke edinerek, kendi kendimize yeten bir hastane olmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

D.DOĞAN