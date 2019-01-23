ÇUMRA DEVLET HASTANESİNE ATANAN FİZİK TEDAVİ UZMANI GÖREVE BAŞLADI
Fizik Tedavi uzmanı Dr. İbrahim Tuğrul Taşpınar Çumra Devlet Hastanesinde göreve başladı. Dr. Taşpınar Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Fizik Tedavi Uzmanlığını tamamlayıp 2015 yılında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göreve Başladı. Şimdi ise Çumra Devlet Hastanesine atanan Dr. İbrahim Tuğrul Taşpınar Çumra halkına hizmet vermekten mutlu olduğunu, halkımızın kendisinden memnun kalacağını söyledi.A.ARAN
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