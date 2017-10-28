ÇUMRA GENÇLİK MERKEZİ VE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU AÇILIYOR

Çumra Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bugün açılıyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz; İlçemize Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kazandırılan Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz bugün saat 13:30’da Konya Mevlana Meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreniyle açılışı yapılacak dedi. Çumra Belediye Başkanı Oğuz; Çumra’ya kazandırılan Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başkan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Faruk Özçelik’e teşekkür etti. Ayrıca başkan Oğuz ilçeye kazandırılan tesisler hakkında; Gençlik Merkezinin 3.Milyon 476 Bin TL değerinde ve 4200 m2 alana sahip olduğunu, Yüzme Havuzunun ise 4 Milyon 850 bin TL değerinde ve 4000 m2 alan sahip olduğu bilgisini verdi. Son olarak Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz Cumhurbaşkanı tarafından Konya Mevla Meydanında yapılacak olan açılışlara tüm halkımız davetlidir. Bugün saat 11.30 Çumra Belediyesi önünden hareket edilecek. Çumra Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bugün açılıyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz; İlçemize Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kazandırılan Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz bugün saat 13:30’da Konya Mevlana Meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreniyle açılışı yapılacak dedi. Çumra Belediye Başkanı Oğuz; Çumra’ya kazandırılan Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başkan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Faruk Özçelik’e teşekkür etti. Ayrıca başkan Oğuz ilçeye kazandırılan tesisler hakkında; Gençlik Merkezinin 3.Milyon 476 Bin TL değerinde ve 4200 m2 alana sahip olduğunu, Yüzme Havuzunun ise 4 Milyon 850 bin TL değerinde ve 4000 m2 alan sahip olduğu bilgisini verdi. Son olarak Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz Cumhurbaşkanı tarafından Konya Mevla Meydanında yapılacak olan açılışlara tüm halkımız davetlidir. Bugün saat 11.30 Çumra Belediyesi önünden hareket edilecek.