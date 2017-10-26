ÇUMRA İLÇE JANDARMADAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından 2017 pancar alım sezonunda vatandaşlar ile bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşların traktörlere takılan römorkların yükleme kuralları, röorklarda bulunması gereken malzemeler, taşıma esnasında uyulacak kurallar ve motorsikletlerin tescilinin yapılması kasksız kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından 2017 pancar alım sezonunda vatandaşlar ile bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşların traktörlere takılan römorkların yükleme kuralları, röorklarda bulunması gereken malzemeler, taşıma esnasında uyulacak kurallar ve motorsikletlerin tescilinin yapılması kasksız kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.